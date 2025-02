2025-02-08 00:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت لجنة النفط والغاز في البرلمان، اليوم الجمعة، بأن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان متوقعاً. وقال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، صباح صبحي في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "إيقاف الإعفاءات للعراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كان متوقعاً وكان من المفترض للحكومة أن تضع حداً لاستيراد […]

