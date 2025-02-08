مرتفع جوي فوق أوروبا يؤثر على طقس العراق: أجواء باردة وأمطار حتى الجمعة

2025-02-08 00:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، تمركز مرتفع جوي فوق وسط أوروبا يسهم في تحسين الظروف الجوية في المنطقة، بما في ذلك العراق.

وقال في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم"، أن المرتفع أدى إلى احتباس كتلة هوائية باردة مرتبطة بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق تركيا والعراق، مما منعها من التحرك بعيداً.





تفاصيل الطقس المتوقعة:

- الأمطار: من المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، محدثاً هطولات مطرية متقطعة في بعض المناطق العراقية حتى يوم الجمعة المقبل، مع الإشارة إلى أن الأمطار لن تشمل كافة المدن.

- البرودة: ستسود أجواء باردة في معظم أنحاء العراق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال الليل.

- الرياح: ستشهد المنطقة تقلبات في سرعة واتجاه الرياح، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة ويؤثر على الرؤية في بعض المناطق.





التوقعات حتى نهاية الأسبوع:

- ستكون الأمطار غير منتظمة ومركزة في مناطق محددة.

- ستستمر الأجواء الباردة بشكل عام، مع احتمال انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليلاً.

- ستكون الرياح متغيرة السرعة والاتجاه، مما قد يؤثر على الحركة والرؤية في بعض المناطق.

يُذكر أن هذه التوقعات قابلة للتعديل بناءً على تطورات الطقس، ويُنصح بمتابعة آخر التحديثات من مصادر الأرصاد الجوية الرسمية.