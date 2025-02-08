2025-02-08 00:54:04 - المصدر: ايشان

قال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة، إنه بعد إسقاط النظام المباد تصد منظمته لمهمتين أساسيتين وهما مواجهة الاحتلال وبناء الدولة. العامري خلال الملتقى السنوي لأبناء الشهداء، قال إن “الشهيد لم يضح بنفسه من أجل رغيف خبز بل من أجل القيم والثوابت وهذه هي رسالة الشهيد التي يجب حملها”. وأضاف، أن “منظمة بدر […]

ظهرت المقالة العامري: تصدينا لمواجهة الاحتلال وبناء الدولة.. وعملنا على إقامة نظام عادل وشريف أولاً على ايشان.



