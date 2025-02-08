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› فيديو | تحديات واسعة تنتظر خطة ترمب بشأن غزة
فيديو | تحديات واسعة تنتظر خطة ترمب بشأن غزة
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2025-02-08 03:00:02 - المصدر: قناة العربية
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