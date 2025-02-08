النفط العراقي يستقر اعلى من الـ78 دولارا للبرميل في ختام تعاملات الاسبوع

2025-02-08 09:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتمت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية على ارتفاع لتستقر اعلى من الـ78 دولارا للبرميل.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 74.97 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 78.12 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.11+ على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 74.66 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.00 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.37- لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع