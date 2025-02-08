2025-02-08 09:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غطى الضباب أجواء العاصمة بغداد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، فيما توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي ذي منشأ قطبي، يتسبب بتغيرات في الطقس تشمل تساقط أمطار وانخفاضًا في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في تقريرها اليومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الطقس سيكون صحوًا وباردًا في البداية، ثم يتحول تدريجيًا إلى غائم جزئي وغائم أحيانًا، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأوضحت أن المناطق الشمالية والوسطى ستشهد طقسًا غائمًا إلى غائم جزئي، في حين يكون الطقس في مدن الجنوب صحوًا مع ظهور بعض الغيوم التي تتكاثر مساءً، ما يهيئ الفرصة لهطول زخات مطرية خفيفة إلى معتدلة الشدة، قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة في بعض مدن الشمال والغرب، فضلًا عن تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في أربيل والسليمانية ضمن إقليم كوردستان.

وأضافت الهيئة أن الضباب سيتشكل في أماكن متفرقة من البلاد صباحًا، لكنه سيبدأ بالزوال تدريجيًا خلال النهار، أما درجات الحرارة فستشهد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بيوم أمس، بينما تكون الرياح متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة (5-15 كم/ساعة)، ثم تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 كم/ساعة) في المناطق الغربية، مصحوبة بنشاط يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة، خصوصًا في جهتي الغرب والجنوب الغربي.

أما طقس يوم غد، فمن المتوقع أن يكون صحوًا إلى غائم جزئي بشكل عام، ثم يتحول إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع هطول أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في بعض المناطق، فضلًا عن استمرار فرص تشكل الضباب صباحًا في عدة مناطق، قبل أن يبدأ بالزوال تدريجيًا. كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بعدة درجات مقارنة باليوم.