الريال وأتلتيكو والسيتي.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2025-02-08 09:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم السبت، نحو ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي يحتضن قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني، ديربي العاصمة مدريد بين الريال وجاره أتلتيكو.

وتحظى قمة الدوري الإسباني باهتمام كبير، بينما تلوح مثيرة خاصة أن رهانها سيكون صدارة الترتيب، إذ يحتل الريال المركز الأول برصيد 49 نقطة متقدما بنقطة على منافسه.

كما تشهد انجلترا مباراتان في كأس الاتحاد طرفاها ليتون ـ مانشستر سيتي، من جهة و برايتون ـ تشيلسي من جهة ثانية، فضلا عن مباريات أخرى في الدوري الالماني والايطالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

ريال مدريد ـ أتلتيكو مدريد ـ الساعة 11.00 مساءً ـ beIN Sports HD 1

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليتون ـ مانشستر سيتي ـ الساعة 03.15 مساءً ـ beIN Sports HD 1

برايتون ـ تشيلسي ـ الساعة 11.00 مساءً ـ beIN Sports HD 2

الدوري الألماني

فولفسبورغ ـ باير ليفركوزن ـ الساعة 05.30 مساءً ـ beIN Sports HD 4

بروسيا دورتموند ـ شتوتغارت ـ الساعة 05.30 مساءً ـ beIN Sports HD 5

بروسيا منشنغلادباخ ـ إنتراخت فرانكفورت ـ الساعة 08.30 مساءً ـ beIN Sports HD 4

الدوري الإيطالي

أمبولي ـ ميلان ـ الساعة 08.00 مساءً ـ أبوظبي الرياضية PREMIUM