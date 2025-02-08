أبرزها ديربي الزوراء والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

2025-02-08 09:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات أبرزها ديربي الزوراء والشرطة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة 2:30 عصراً، حيث تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الطلبة وتقام المباراة على ملعب ميسان الدولي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكرخ مع ضيفه فريق ديالى، على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصراً على ملعب الفيحاء في البصرة، وتجمع فريق الميناء مع ضيفه فريق الكرمة.

واخيراً تجرى مباراة واحدة في ختام اليوم الأول من الجولة 19 تجمع الفريقان الجماهيريان الزوراء مع ضيفه الشرطة، وتقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

واعتلى فريق زاخو صدارة ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 18، متساوياً مع الزوراء برصيد 35 نقطة، لكن بفارق المواجهات المباشرة لصالح زاخو، ليحتل الزوراء المركز الثاني.

وجاء الشرطة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فيما حل الطلبة رابعًا برصيد 33 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا على القمة.