برئاسة المشهداني.. خلية "الملأ" تعقد اجتماعها الأول للتأكيد على وحدة الموقف السني

2025-02-08 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقدت خلية "الملأ"، اليوم السبت (8 شباط 2025)، اجتماعها الاول بمنزل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، فيما أكدت اهمية وحدة الموقف السني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشهداني عقد اجتماعا مهما في منزله بحضور خلية الملأ من القيادات السنية البارزة"، مبينا ان "الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب تطورات الأحداث الراهنة، والقضايا المحلية وتشريعات القوانين التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية".

واضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمهجرين والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات"، مشيرا الى انه "تم التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية".

وتابع البيان أن "المجتمعين اكدوا على أهمية وحدة الموقف السني إزاء القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق و دول المنطقة"، مبينا انه "تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة".

واشار الى ان "الاجتماع ختم بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار".