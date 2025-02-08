الصقيع لم يمنعهم.. معتصمو السليمانية يدخلون يومهم الـ 12: سنذهب لأربيل

2025-02-08 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

دخل اعتصام السليمانية يومه الثاني عشر، اليوم السبت (8 شباط 2025)، بظروف جوية صعبة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

وبحسب مراسل "بغداد اليوم" فأن، اعتصام خيمة الكرامة في السليمانية للكوادر التربوية دخل يومه الـ 12، مع مساندة كبيرة من المواطنين للشرائح الأخرى.

وأضاف نقلا عن المحتجين ومجلس المعلمين بأن "العشرات من المحتجين سيتظاهرون يوم غد الاحد في مدينة أربيل أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط أكثر، على حكومة الإقليم".

ويستمر إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.

وزار وفد من مجلس النواب الاتحادي الذي وصل مدينة السليمانية، يوم امس الجمعة، والمكون من أغلب الكتل النيابية، خيمة المعلمين المعتصمين والاطلاع على مطالبهم.

وأعلن الوفد النيابية خلال مؤتمر صحفي من داخل خيم الاعتصام عن "تسلمه اليوم مطاليب المعتصمين وأنه سيأخذها معهم الى بغداد إلى مجلس النواب، وعزم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والاعلان للرأي العام من هو السبب في تعطيل صرف رواتب الموظفين، كي لا يصبح المواطنين ضحية للصراعات السياسية من الآن وصاعداً" حسب قولهم.

وتعهد الوفد البرلماني بأنه "سيعود قريباً الى المعتصمين بالحلول، حول مواضيع التوطين وتوفير الرواتب، مشيداً بما وصفه نضال وصمود أبناء السليمانية خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوق الموظفين وتوفير رواتبهم".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت الأحد الماضي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.