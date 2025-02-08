بطاقة 16 ألف متر مكعب بالساعة.. الإعمار تطلق أكبر مشروع ماء بالعراق في كربلاء المقدسة

2025-02-08 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن إطلاق أكبر مشروع ماء في العراق بكربلاء المقدسة بطاقة 16 ألف متر مكعب بالساعة.وقال مدير عام المديرية العامة في الوزارة عمار عادل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية أطلقت أكبر مشروع ماء في العراق ضمن حزمة مشاريع الزيارات المليونية الذي سيتم تنفيذه من قبل المديرية العامة للماء أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان"، لافتاً الى أن "المشروع سيكون بطاقة 16 ألف متر مكعب بالساعة، ويتكون من محطة تصفية والعديد من محطات التقوية بالإضافة الى خط ناقل مع محطة وسطية على الطريق الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".وأضاف أن "هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية الحكومة في تطوير البنى التحتية الأساسية، بما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق نهضة تنموية شاملة، وسيسهم في إحداث طفرة نوعية في خدمات المياه،من جانب آخر، أشار المالكي الى أن "المديرية باشرت أيضاً بتنفيذ مشروع ماء بيجي - صينية في محافظة صلاح الدين بطاقة (5000) متر مكعب بالساعة"، مبيناً أن "المشروع يتكون من محطة تصفية ومحطات ضخ مع خطوط ناقلة وشبكات ماء".وأوضح أن "المشروع سيوفر الماء الصالح للشرب لأهالي قضاء بيجي وناحية الصينية ومناطق الحجاج والنمل وغيرها وهو أحد المشاريع التي قامت المديرية العامة للماء بإدراجها والإشراف على تنفيذها للقضاء على شح المياه في محافظة صلاح الدين".