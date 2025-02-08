"الملأ السني" يعلن عن مواقف موحدة لاستقرار العراق

2025-02-08 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اجتماعاً مهماً في منزله بحضور ما سماها "خلية الملأ" من القيادات السنية البارزة.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان صدر اليوم السبت، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة والقضايا المحلية وتشريعات القوانين الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما جرى، وفق البيان، بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات.

وشهد الاجتماع أيضاً، بحسب البيان، التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية.

وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة.

كما تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وفق ما جاء في نص البيان.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار.