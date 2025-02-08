2025-02-08 11:18:04 - المصدر: ايشان

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ(19) من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة (4) لقاءات يتصدرها ديربي العاصمة بغداد، الذي يجمع الزوراء والشرطة، بحكم تقارب النقاط في ما بينهما، وأهمية المواجهة في صراع الفوز بالصدارة. وتحظى مواجهة الديربي بأهمية بالغة، في ظل الإثارة والقوة التي تتسم بها مبارياتهما معاً، والمتابعة الجماهيرية للفريقين، إذ ستكون […]

ظهرت المقالة اليوم.. ديربي بغداد بين الزوراء والشرطة وأمن الملاعب يحذر الجماهير: إجراءاتنا رادعة أولاً على ايشان.



