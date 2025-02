ذي قار: أكثر من 120 ألف طلب تمليك من متجاوزي السكني

2025-02-08 11:20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشفت لجنة تمليك العشوائيات في محافظة ذي قار عن تقديم أكثر من 120 ألف طلب من قبل المواطنين المتجاوزين على الأراضي السكنية للحصول على حق التمليك سابقا. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد رئيس اللجنة، عبد الناصر غالب، أن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة سابقا بلغ 123 ألف طلب،...

