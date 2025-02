انتخابات ذي قار: بدء توزيع مستحقات موظفي الاقتراع في الأيام المقبلة

2025-02-08 11:20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير مكتب انتخابات ذي قار عن بدء توزيع مستحقات موظفي الاقتراع خلال اليومين المقبلين، حيث يتجاوز عددهم الـ 13 ألف موظف. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح فلاح الموسوي أن عملية التوزيع ستتم عبر دائرة الخزينة، وستكون وفق آلية منظمة تسهّل الوصول إلى المستحقات، حيث سيتم...

