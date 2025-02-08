نينوى.. القضاء يوضح آلية تقديم طلبات شمول قانون العفو العام

2025-02-08 11:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم السبت، عن آلية تقديم طلباتشمول المحكومين بقانون العفو العام، داعية المواطنين وذوي المحكومين إلى الالتزامبالإجراءات المحددة.

ووفقاً لنسخة طلب التقديم الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن جميعها تقدم عبرالوحدات القانونية المختصة وفق الضوابط المعتمدة، مشيرة إلى ضرورة إرفاق المستنداتالمطلوبة لضمان استكمال الإجراءات القانونية بسلاسة.

وفي يوم الخميس الماضي، قررت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفراتالأوسط، المضي بتطبيق قانون العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى فيجلسته الأربعاء السابق وفقاً للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس.

وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق، على قانون العفو العام، فيما قررتالمحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنودقانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غيرمتوافقة مع الدستور العراقي.

ورداً على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليقالقضائي على قانون العفو العام، مؤكداً في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهاتمجلس النواب في تطبيق القانون، فيما أشار إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها فيالنظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.