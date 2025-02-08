ديربي العاصمة.. الزوراء والشرطة يترقبان اللقاء بشعار الفوز للقبض على الصدارة‏

2025-02-08 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنتظر جماهير الكرة العراقية مباراة ديربي العاصمة بين فريقي الزوراء وضيفه الشرطة اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وتعد مباراة اليوم مباراة صدارة وذلك لتقارب النقاط بين ثلاثة فرق وهي زاخو المتصدر حالياً برصيد 35 نقطة، يليه الزوراء بنفس الرصيد، ثم الشرطة ثالثاً برصيد 34 نقطة.

‏وقال عصام حمد، مدرب الزوراء لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق جاهز ومستعد للقاء اليوم الذي يعد مباراة حساسة لكلا الفريقين، لأن الفريقين يحتاجان إلى الفوز لاعتلاء الصدارة".

‏وشدد حمد، على "ضرورة تقديم اللاعبين مستوى جيد وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانتصار ومصالحة الجمهور الزورائي وكسب النقاط الثلاث و لاسيما بعد النتيجة غير المرضية التي خرج بها الزوراء أمام القاسم في الجولة الـ 18".

‏ودعا حمد جمهور الفريقين إلى "التشجيع النظيف والابتعاد من أي إثارة تفسد متعة اللقاء، فالفريقان عراقيان ولابد من التشجيع المثالي من قبل جمهورنا العزيز".

‏بينما قال مدير فريق الشرطة هاشم رضا لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الشرطة راجع بقوة من انتصار على القوة الجوية في دوري النجوم، والتعادل مع الاستقلال الإيراني من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيكون ذلك عاملاً ايجابياً لمعنويات لاعبينا".

وأضاف أن "الفريق جاهز للقاء باستثناء غياب اللاعب سجاد جاسم، عن التشكيلة"، مبينا أن "هدف الفريق هو تحقيق الفوز والعودة الى صدارة ترتيب الفرق مع انتهاء المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق".

ودعا رضا جمهور الفريقين لـ"التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن الإثارة، وأن تكون المباراة تليق باسم الفريقين الجماهيريين العريقين، وأن يستمتع الجميع بالمشاهدة".

يشار إلى أن "أمن الملاعب" التابع لوزارة الداخلية، أصدر في وقت سابق من اليوم السبت، بياناً أكد فيه تعامله "الحازم" مع أي تهديدات تمس أمن الجماهير أو تطال المنشآت الرياضية، مبيناً أنه سيتخذ إجراءات رادعة صوب إحداث أي فوضى أو تخريب.

ويأتي بيان أمن الملاعب بعد دعوات سابقة من قبل جماهير نادي الشرطة للاحتشاد أمام ملعب الزوراء اعتباراً من ظهر السبت، للمطالبة بتوفير التذاكر بشكل عادل بنسبة 50% لكل فريق، وتهديدهم بالدخول عنوةً في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما حمّلت تلك الدعوات وزير الشباب والرياضة وإدارة نادي الزوراء ولجنة المسابقات مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن عدم توفير المقاعد اللازمة.