فنانون عرب يشيدون بإعمار نينوى من خلال مهرجان نينوى السينمائي

2025-02-08 12:55:03 - المصدر: واع

نينوى - واع- محمد حدادسجل مهرجان نينوى السينمائي الدولي الأول حضور جمهور غفير من محافظة نينوى وباقي المحافظات العراقية، بعد أن شهد جولة لضيوف المهرجان من الفنانين العرب في كنيسة الطاهرة والمنارة الحدباء بمدينة الموصل.وتضمنت فعاليات المهرجان الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) "عرض 20 فلماً سينمائياً، تنوعت بين الأفلام القصيرة والطويلة، واختيرت من بين 300 فيلم مرشح بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية".كما تضمنت أيضاً تنظيم جلسة حوارية عبر فيها نجوم السينما العربية المشاركين في المهرجان عن مشاهداتهم لمحافظة نينوى وما تزخر به من شواهد حضارية وتاريخية رغم ما حل بها من دمار, لتعود ساحرة بأروقتها وشوارعها ومعالمها مبهرة لكل من يزورها".وشهد المهرجان قيام وزارة الثقافة بتكريم عدد من نجوم الفن العراقيين والعرب، من بينهم الفنانة فاطمة الربيعي، والفنان جواد الشكرجي، والفنان محسن العلي، ومدير المهرجان ليث عسكر، والفنان زهير عبد الكريم، والفنانة السورية صباح الجزائري، والفنان المصري أحمد بدير، والفنان المصري أحمد صيام".وقال الفنان السوري زهير عبد الكريم عضو لجنة التحكيم في المهرجان لوكالة الأنباء العراقية(واع): "تشرفت بدعوتي لحضور مهرجان نينوى السينمائي الدولي الأول، لأن المهرجانات والأعمال المسرحية والأعمال الفنية تنهض بالبلاد وتوحد الشعوب".وأضاف: "سمعت كثيراً عن كرم وطيبة أهل الموصل، وأراهم الآن متطوعين من أجل النهوض والتراث والثقافة وإشاعة المحبة والتفاني، ويأملون في إعادة المدينة لوضع أفضل مما كانت عليه"، مردفاً: "أعرف نينوى عبر التاريخ، وهي من أهم المدن وأكبرها في العهد الآشوري".وحول الأفلام التي تعرض في المهرجان، أشار عبد الكريم: "شاهدت حوالي 20 فلماً، منها أفلام قصيرة ومتوسطة وطويلة، وهي تمثل مبادرات، والأهمية فيها ليس الحصول على جائزة ما بقدر المشاركة بهذا المهرجان"، مضيفاً أنه "لا تعلم متى يكون اسمك (ترند) ومشهوراً ومهما كانت النتائج فهي أفضل من عدم المشاركة وعدم الظهور".من جانبه، عبر الفنان المصري أحمد بدير عن فرحته لزيارة نينوى بحسب قوله لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الموصل جميلة وفي تقدم واضح وتوجد حركة عمرانية كبيرة جداً، وما مرت به المدينة لم يعد له أثر، وكل شيء جميل والناس هنا رائعون، وأنا سعيد جداً بوجودي في مهرجان نينوي السينمائي لأن ثقافة الناس ومستوى تفكيرهم مزدهر بقدر ازدهارها العمراني في المدينة، لذلك أنا سعيد جداً".وعن زياراته المتكررة الى العراق، أكد الفنان المصري أحمد صيام لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هذه ليست الزيارة الأولى لي فقد سبق وأن زرت أربيل، ألا أنها المرة الاولى التي أزور فيها الموصل، الطابع مختلف والحياة مختلفة، إنما الروح في العراق واحدة، وأنا بطبعي أعشق كل البلاد العربية ولا أحس أنني خارج مصر فأنا وسط أهلي وإخواني، وأنا احب الفن العراقي، وشاهدت أعمالاً جيدة جداً وممثلين رائعين ومخرجين جيدين".وتابع: "التواصل جيد ويخدم البلدين، وأعتقد في الفترة القادمة ستشهد عمل الفنانين والمخرجين المصريين في العراق، وكذلك عمل الفنانين والمخرجين العراقيين في مصر، فالتواصل سيعمل شكلاً من أشكال التطوير في الصناعة في البلدين مصر والعراق".بدورها، لفتت الفنانة السورية أمانة والي، وفق تصريحها لوكالة الأنباء العراقية (واع) الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وزرت العراق خلال مهرجان بغداد وكربلاء المقدسة خلال مهرجان السينما في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ولأول مرة أزور الموصل"، مبينة: "كنت أعتقد أنها بلدة صغيرة، وتفاجأت بأنها مدينة كبيرة وجميلة وأهلها طيبون وأثلج صدري المنظر، وسوف استغل الأوقات المتاحة لدي لاتجول في الموصل ولهجة أهل الموصل جميلة".وعن آخر الأعمال الفنية للدراما الرمضانية بين والي، أنه "حالياً أعمل في مسلسل عنوانه "حباء" من إخراج باسم سلمو، وأيضاً مسلسل قطر الوليد لثامر إسحاق، ومسلسل بنات الباشا للمخرج عمار تميم، ومسلسل ثمن الخيانة للمخرج نعيم الحمصي".