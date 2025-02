2025-02-08 12:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار أحمد كريم، أن المحافظة ستشهد استقرارًا جويًا خلال اليومين المقبلين، حيث ستكون الأجواء معتدلة مع درجات حرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية للعظمى و6 إلى 8 درجات مئوية للصغرى.وأضاف كريم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية ، أن ساعات...

