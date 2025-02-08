مستشار حكومي: مبادرات التوعية بخطر المخدرات تحظى بدعم رئيس الوزراء

2025-02-08 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأكد مستشار رئيس الوزراء للتربية والتعليم عدنان السراج، اليوم السبت، أن مبادرات التوعية بخطر المخدرات تحظى بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.أقيم في بغداد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهرجان التعافي للتوعية بخطورة المخدرات وتأثيراتها المدمرة في المجتمع.وقال في كلمة له خلال مهرجان التعافي للتوعية بخطورة المخدرات وتأثيراتها المدمرة في المجتمع، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا النوع من المبادرات تحظى بدعم رئيس الوزراء، فهو يتصدى لخطر أكبر ظاهرة تهدد المجتمع بعد خطر الإرهاب".وأضاف أن "منظمة تعافي التي نظمت المهرجان أخذت على عاتقها مسؤولية التوعية بخطر آفة المخدرات ومثلت قصة نجاح عراقية في متابعة تلك الآفة الخطيرة واقتراح الحلول لها"، مشيراً الى أن "هذه المنظمة قامت بدور كبير في التصدي لظاهرة المخدرات، الأمر الذي دعا رئيس الوزراء لتقديم الدعم اللازم لها".من جانبه قال رئيس منظمة تعافي عصام كشيش في كلمة له خلال المهرجان: إن "المنظمة لديها رؤية واضحة وخطط مستقبلية وأهداف استراتيجية لتنفيذ المبادرة في كافة المحافظات".وتابع أن "مبادرة الوقاية من الإدمان استهدفت الشباب الأكثر عرضة لخطر المخدرات من سن الخامسة عشرة وحتى الخامسة والثلاثين، وشملت 100 مدرسة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 9802 طالباً".واختتم كلمته بالقول: إن "المنظمة نظمت محاضرات في أغلب جامعات ومعاهد العراق، وطبعت الكثير من منشورات التوعوية، فضلاً عن التواصل مع المدمنين على هذه الآفة الخطيرة وحرصت على توفير فرص العمل المناسبة لهم".



