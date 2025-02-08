2025-02-08 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن افتتاح مركز للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تفعيل نظام التعليم في جميع السجون الإصلاحية، أعلن سجن الناصرية المركزي عن افتتاح مركزٍ للتعليم الجامعي للنزلاء بالتعاون مع جامعة العين"، لافتة إلى أنه "جرت مراسيم الافتتاح بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة ذي قار كمال حامد ياسر، إضافةً إلى معاون رئيس جامعة العين أثير يوسف، وعدد من المسؤولين والمختصين".وأضافت أن "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في سجن الناصرية المركزي، ويجسد رؤية الحكومة في تعزيز التعليم داخل المؤسسات الإصلاحية كجزء من استراتيجيتها لإعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم لحياة منتجة بعد الإفراج عنهم".وقال وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي، بحسب البيان: إن "هذه المبادرة تأتي ضمن مذكرة التعاون بين وزارتي العدل والتعليم العالي، وتهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي للنزلاء"، مبيناً أنه "تم تخصيص خمسين مقعدًا دراسيًا في اختصاصات القانون، والتربية البدنية، واللغة الإنجليزية، بإشراف أساتذة مختصين من جامعة العين".وأضاف أن "المشروع يعكس التزام وزارة العدل بتوفير بيئة إصلاحية متكاملة للنزلاء، إذ يسهم التعليم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم معرفيًا ومهنيًا، مما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم"، مشدداً على أن "التعليم يعد أحد أهم الوسائل لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتقليل معدلات العود للجريمة".