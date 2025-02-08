نوير يعلق على مستقبله مع البايرن

2025-02-08 15:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، اليوم السبت (8 شباط 2025)، على مستقبله مع الفريق الالماني.

وقال نوير في تصريحات صحفية، إن "الأسبوع الماضي أمام كيل كانت الأمور تبدو جيدة لمعظم فترات المباراة وبعدها استقبلنا 3 أهداف، اليوم تعاملنا بصورة أفضل وتحلينا بالالتزام لمدة 90 دقيقة".

واضاف انه "كان من المهم الحفاظ على نظافة الشباك، خلقنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، أمامنا مباريات صعبة أمام سليتك وليفركوزن، ولكن سنقدم كل شيء كي نحقق النجاح".

وأشار مانويل نوير إلى أنه "ليس من المؤكد أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع العملاق البافاري"، مبينا "أنا والنادي أردنا التمديد لمدة عام واحد. سنرى ما سيحدث".

المصدر: وكالات