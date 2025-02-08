وزير الداخلية يؤكد توفير الأجواء الآمنة لجميع العراقيين من دون استثناء

2025-02-08 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، حرص الوزارة على توفير الاجواء الامنة لجميع العراقيين من دون استثناء.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع ) أن "وزير الداخلية زار البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان البطريرك والرئيس الروحي الأعلى للكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم".

وأشار الى أن "الشمري بحث مع البطريرك جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية حريصة على التواصل مع جميع مكونات هذا الوطن وتسعى الى تقديم أفضل الخدمات لهم وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع العراقيين من دون استثناء".

من جانبه، ثمن بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم زيارة وزير الداخلية، مؤكداً أن "هذا التواصل يدلل على أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة الداخلية من أجل خدمة المواطنين بجميع أطيافهم".