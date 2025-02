خامنئي يعد حماس بمواصلة الدعم: تغلبتم على أمريكا وإسرائيل

2025-02-08 16:05:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال استقباله وفدا من قيادة حركة "حماس" في طهران، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية انتصرت على الولايات المتحدة وإسرائيل و"منعتهم من الوصول إلى أهدافهم". وخلال اللقاء أشار خامنئي، إلى أن "انتصار غزة كان انتصارا على الولايات المتحدة، وأن التهديدات الأمريكية لإيران ليس لها أي تأثير في أذهان […]

