2025-02-08 16:05:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، ببناء مدارس جديدة وتوفير مراكز صحية لمنطقة الطّي في الكاظمية المقدسة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس الوزراء استقبل وفداً مثل أهالي منطقة الطّي، شمال مدينة الكاظمية ببغداد واستمع إلى أبرز احتياجات ومناشدات أهالي المنطقة، وما ينقصها من خدمات ومتطلبات ضرورية وعاجلة للواقع المعاشي والخدمي لأهالي المنطقة، وما يخصّ توفر الأبنية المدرسية لحلّ مشاكل الدوام المزدوج والثلاثي. ووجّه رئيس الوزراء بتهيئة مشاريع لبناء مدارس جديدة تخدم أبناء المنطقة، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، وكذلك وجّه سيادته بمراجعة أوضاع الخدمات الصحية، وتوفر المراكز الصحية، وتشخيص الاحتياجات في جميع جوانب البنى التحتية المطلوبة، لخدمة أهالي المنطقة وعموم أبناء مدينة الكاظمية وضواحيها والنواحي المرتبطة بها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام