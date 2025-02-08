الصين تعبر عن أسفها لانسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق

2025-02-08 16:05:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أبدت الصين أسفها اليوم السبت لقرار بنما الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنى التحتية، وحثت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على اتخاذ القرار الصائب. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن مساعد وزير الخارجية تشاو تشييوان التقى بسفير بنما لدى الصين، وقدم له ما يفيد رسميًا باستغراب بلاده من تلك الخطوة. وقال تشاو إن بكين تأسف بشدة لقرار بنما، وإن هذه الخطوة لا تخدم المصالح الحيوية لبنما. وأضاف البيان: نأمل أن تتخلص بنما من التدخل الخارجي وتتخذ القرار الصائب بناءً على الوضع العام للعلاقات الثنائية ومصالح الشعبين على المدى الطويل. ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع بنية تحتية ضخم يشكل ركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع نفوذ بلاده في الخارج. ويقضي المشروع بإقامة منشآت وبنى تحتية كمرافئ وطرقات وسكك حديد، لاسيما في الدول النامية، كما أنه يسهم في تأمين إمدادات الصين. وجاء قرار بنما بعد بضعة أيام من زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكان الغرض منها احتواء ما تعتبره واشنطن نفوذًا صينيًا على قناة بنما. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام