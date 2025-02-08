انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

2025-02-08 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع إغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت فقد بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.