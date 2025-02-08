2025-02-08 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفيوزير النفط العراقي الأسبق، عصام الجلبي، يوم السبت، عن عمر ناهز 83 عاماً في أحدمستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

ويُعد الجلبي منالشخصيات البارزة في مجال النفط، حيث شغل منصب وزير النفط في العراق خلال الفترةمن 1987 إلى 1990، وأدى دوراً مهماً في إدارة القطاع النفطي خلال تلك المرحلة.

وكان الجلبي قدواصل عمله كمستشار وخبير في الشؤون النفطية بعد مغادرته المنصب، وقدم العديد منالدراسات والمقالات حول أوضاع النفط والطاقة في العراق والمنطقة.