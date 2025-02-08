2025-02-08 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم السبت، أن المطار يستعدلاستقبال الرحلات الدولية الخارجية والهبوط ليلاً.

وأعلن المتحدث باسم المطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، عن "إجراءاختبارات تمهيداً لفتح الرحلات الجوية الليلية في مطار كركوك الدولي، حيث تمت المباشرةبها اليوم مع وصول فريق فني من قبل شركة (Radiola) بإجراء الفحصالسنوي الدوري لأجهزة الارشاد الجوي والهبوط الآلي ولإجراء اختبارات تمهيداً لفتح الرحلاتالجوية الليلية في مطار كركوك الدولي".

وأضاف الصالحي أن "فتح الرحلات الجوية الليلية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجيةلضمان كفاءة وجاهزية أنظمة الاتصال والملاحة الجوية وضرورة إجراء الفحوصات الدوريةلتعزيز سلامة الطيران وتأمين الاتصالات بين المراقبين الجويين والطائرات وفق المعاييرالدولية".

وكانت إدارة مطار كركوك الدولي، أعلنت في 11 كانون الثاني 2025، عن زيارةلجنة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للمطار بهدف الكشف عليه وإدراجه ضمن قائمة المطارات الدولية خلال الشهرينالمقبلين.

وقال المتحدث الإعلامي للمطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن"مطار كركوك الدولي سيكون ضمن قائمة المطارات الدولية قريباً بعد أن أجرت لجنةمن منظمة (ICAO) ولجنة أخرىمن سلطة الطيران المدني العراقية زيارة ميدانية للمطار واطلعت على ما تم إنجازه منتجهيزات".

وأضاف الصالحي، أن "المدرج الليلي للمطار أصبح جاهزاً من حيث الإضاءة،ووجود مراقبين ليليين، إضافة إلى تجهيزات أخرى أكملت المنظمة الاطلاع عليها وتوثيقها"،مبيناً أن "اللجنة أشادت بالمعايير الدولية المطبقة في المطار".

وأوضح أن "المطار يشغل رحلات يومية إلى عدد من المطارات الدولية فيدول الجوار، ومع إدراجه ضمن القائمة الدولية، سيتمكن المطار من زيادة عدد الرحلات الجويةإلى مطارات أخرى حول العالم بعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة خلال الشهرينالمقبلين".

وأشار الصالحي، إلى أن "المطار يتضمن منفذًا لتسليم العملات للمسافرينمن خلال شركة تم التعاقد معها لتزويد المسافرين بالدولار وفق السعر الرسمي"، موضحاًأن "المطار يشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين القادمين من المحافظات المحاذيةلكركوك".

ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تأسست في 4 أبريل/نيسان 1947، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة،وتتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًا رئيسيًا لها.

وتُعنى المنظمة بتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية، وضمان أمن وسلامة النقلالجوي، وتنظيم عمليات العبور بين الدول، إضافة إلى وضع أنظمة للتحقيق في الحوادث الجوية.