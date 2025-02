2025-02-08 17:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الخسائر المالية الناجمة عن توقف صادرات النفط من إقليم كردستان، منذ نحو عامين. وقالت نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان، تسبب بخسارة كبيرة لخزينة الدولة العراقية تقدر بـ13 تريليون دينار". وأضافت الدليمي، أن "مجلس النواب وبعد أن […]

