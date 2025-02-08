"نداء عاجل" من سكان قرى بدهوك لبغداد بسبب القصف التركي (صور)

2025-02-08 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه أهالي قرى "مژێ" و"سپيندارى" و"كه‌ڤنه‌مژى" الواقعة على سفوح جبل "گاره" المطل على قضاء العمادية شمالي محافظةدهوك بإقليم كوردستان، نداءً إلى الحكومة الاتحادية لـ"التدخل العاجل" منأجل وقف القصف التركي الذي يستهدف مناطقهم بالمدافع والطائرات الحربية.

وقال أحد سكان قرية "مژێ" لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثرمن 20 منزلاً قد تعرضت للتدمير حتى الآن في القرى الثلاث، جراء الهجمات التي شنتهاالقوات التركية"، مشيراً إلى أن "القصف أصبح يومياً تقريباً".

من جهته، أكد شاهد عيان للوكالة، أن "القرى الثلاث التي تقع على سفوحجبل (گاره)‌ ضمن منطقة معروفة باسم (به‌رێ گاره)‌ قد تم إخلاؤها منذ أكثر من عام، مماأدى إلى ترك السكان منازلهم ومزارعهم و مراعيهم".

وأضاف، أن "هذه القرى كانت تضم أكثر من 120 منزلاً، وتم تدمير أكثرمن 20 منها بالكامل، بالإضافة إلى تكبد منازل أخرى أضراراً مادية كبيرة".

وتسببت الغارات الجوية والقصف التركي شبه اليومي في تدمير وإتلاف آلافالدونمات من الأراضي الزراعية والغابات المحيطة بالقرى الثلاث.

يذكر أن منطقة "به‌رێ گاره"‌ تضم 29 قرية وقد تم إخلاء حوالي20 منها بالكامل، بسبب النزاع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني وقوات التركية فيمنطقة قضاء العمادية.

وأكد مصدر أمني للوكالة، أن عناصر حزب العمال الكوردستاني قد تحصنوا فيالقرى المهجرة مما دفع القوات التركية لاستهداف هذه المنازل بالقصف وتدميرها.