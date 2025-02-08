2025-02-08 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عثرت قوات الأمن العراقية، يوم السبت، على جثة رجل مجهول الهويةمرمية في إحدى الساحات ضمن قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة بدت عليها آثار طلق ناريفي منطقة الصدر"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية قدقُتل في وقت سابق ضمن منطقة المنصور، قبل أن يتم التخلص من جثته في أبو غريب".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما تمنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمةوتحديد هوية القتيل".