2025-02-08 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم السبت، إلقاء القبض على أحد المتهمين في مشاجرة شهدتها منطقة العالية، في مرٱب للسيارات وسط المدينة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم تسبب بإصابة أربعة أشخاص (أب وثلاثة من أبنائه) نتيجة إطلاق نار من بندقية نوع (كلاشنكوف) بسبب خلاف مالي".

وأضافت أن "أفرادها ضبطوا السلاح المستخدم في الجريمة ومخازن كلاشنكوف تحتوي على 60 إطلاقة داخل دار المتهم".

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، إن "سبب الحادث هو خلاف شخصي قديم بين المجني عليهم والمتهم هرب بعد إصابته لعدد من الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.