2025-02-08 17:36:05 - المصدر: ايشان

شدد عدد من البرلمانيين، اليوم السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة “السلة الواحدة”. وكتب النائب رائد المالكي، اليوم في منشور له على منصة “إكس”، “حضرنا يوم الخميس السادس من شهر شباط الى المحكمة الاتحادية العليا لمتابعة الطعون المقدمة أمامها”. وقدّم نواب في البرلمان […]

ظهرت المقالة الرافضون لـ”السلة الواحدة” يواصلون حراك “الاعتراض”: نطعن في البُدعة أولاً على ايشان.



