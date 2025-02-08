دوري نجوم العراق.. الكرخ ونفط ميسان يحققان الفوز في افتتاح الجولة 19

2025-02-08 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

حقق نادي الكرخ، اليوم السبت، الفوز على ضيفه ديالى بثلاثية، فيما حقق نفط ميسان المفاجأة بفوزه على الطلبة بهدف نظيف لحساب الجولة 19 من دوري نجوم العراق 2024-2025.

وجاءت أهداف الكرخ عن طريق لاعبيه ايفياني كيلفن، وبنيامين اكورونكو في الدقائق 36 و40 و58، فيما أحرز هدف ديالى الوحيد المحترف كولينس اوباري في الدقيقة الـ 16 عن طريق ركلة جزاء".

فيما جاء هدف الفوز لنفط ميسان على الطلبة عن طريق لاعبه علاء سعد في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة".

هذا ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 33 بالمركز الرابع، كما رفع الكرخ رصيده للنقطة 22 بالمركز الـ 14، فيما تجمد رصيد ديالى عند النقطة 9 بالمركز الـ 20".