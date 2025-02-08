الدولار يحلق أمام العملة الإيرانية بعد عقوبات من ترامب

2025-02-08 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهد سوق الصرف الأجنبي والذهب في إيران، اليوم السبت (8 شباط 2025)، مرة أخرى ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وذلك مع تشديد العقوبات على البلاد وهي خطوة اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر إصدار أمر تنفيذي باستمرار سياسة الضغوط الأقصى وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وبحسب آخر التقارير من شارع فردوسي بطهران الذي يعد من أكبر الشوارع الذي يضم مراكز الصيرفة في إيران، وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق المفتوحة إلى 89 ألفاً و100 تومان، فيما بلغ تخطى اليورو حاجز 92 ألف تومان ويتداول عند 92 ألفاً و150 توماناً.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 109,500 تومان. وفي سوق الذهب ارتفع سعر قطعة الذهب الواحدة إلى 73,810,000 تومان.

ويأتي ذلك على الرغم من رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مجددا التفاوض مع الولايات المتحدة في خطاب ألقاه أمس، مؤكدا أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجلب سوى الضرر".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مستعدة للتراجع أمام الضغوط الغربية وستواصل مسيرتها بغض النظر عن التهديدات والعقوبات.

ويأتي هذا الموقف في وقت كان فيه البعض داخل إيران يأمل في أن تتمكن الحكومة الرئيس مسعود بزشكيان من إيجاد طريقة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والتواصل مع المجتمع الدولي.

ولكن تأكيد الزعيم الإيراني المتجدد على عدم التفاوض أرسل إشارة واضحة إلى السوق بأن الجمود السياسي بين إيران والغرب سوف يستمر.

وقبل هذه التصريحات، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي باستمرار وتشديد العقوبات على إيران. وقد تسبب هذا القرار، الذي يتضمن قيوداً أوسع على التجارة الإيرانية والمعاملات المصرفية وصادرات النفط، في مزيد من القلق في الأسواق المالية في البلاد وأدى إلى ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والذهب.

ويرى الخبراء أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تقليص قدرة إيران على الوصول إلى موارد النقد الأجنبي، وتكثيف الضغوط الاقتصادية على البلاد.