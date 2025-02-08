"نكري الدراجات النارية" في قضبة الشرطة العراقية

2025-02-08 17:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، مساء السبت، باعتقالسارق درجات، يعتبر "أسرع سارق للدرجات في قضاء طوز خورماتو" وذلك بعدساعات من آخر عملية نفذها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شعبة مكافحةإجرام قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، سجلت سرقة لدراجة نارية من أحد أحياءالقضاء من قبل سارق يعتبر الأسرع في السرقة ويطلق عليه (نكري الدراجات النارية)فهو يسرق الدراجة بسرعة كبيرة ويختفي بعدها".

وأوضح المصدر، أن "السارق، حاول الفرار بالدراجةباتجاه محافظة كركوك وأثناء مروره من سيطرة (صباح سفر مظلوم) تم اعتقاله"،لافتاً إلى أن "القوة نقلت المعتقل إلى مقر احتاز للتحقيق معه".