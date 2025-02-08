الداخلية: انخفاض تهريب النفط بنسبة 98%

2025-02-08 17:55:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، انخفاض تهريب النفط بنسبة 98 ، فيما أكدت عدم تسجيل أي تجاوز على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات. وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مديرية شرطة الطاقة لشهر كانون الثاني 2025 تمكنت من ضبط 116 صهريجًا مخالفًا كما ألقت القبض على 152 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية، فيما تم ضبط مرآبين فيما بلغت كمية المنتوج النفطي المضبوط 2,661,000 لتر. وأضاف، أن المديرية سجلت انخفاضا في نسبة التهريب بنحو 98‎‎ كما لم تسجل أي تجاوز على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام