2025-02-08 18:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى فصّل الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم السبت، طبيعة الأجواء خلال الساعة المقبلة في مدن العراق، فيما أشار إلى ترقب لعاصفة ترابية تضرب بعض مدن البلاد. وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته (المدى) إنه "من المتوقع اشتداد الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، وحتى أول الليلة المقبلة في مناطق مختلفة وسط البلاد، وقد تشتد الأمطار […]

The post أجواء العراق على موعد مع عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة الشدة appeared first on جريدة المدى.