أول تعليق من منظمة بدر بشأن الجهود الأميركية لتصنيفها بالارهاب

2025-02-08 18:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رد القيادي في منظمة "بدر" ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم السبت، على مساع أحد أعضاء الكونغرس الأميركي بوضع منظمته على لائحة الإرهاب، فيما أعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات واشنطن لتعزيز نفوذ اسرائيل في المنطقة. وقال البياتي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "قيام أحد أعضاء الكونغرس بالعمل على وضع […]

