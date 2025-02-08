2025-02-08 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عيّنت لجنةُ الحكامِ في اتحادِ كأسِ الخليج العربيّ لكُرةِ القدم طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادةِ مباراةِ في البطولة الخليجية للاندية الابطال.

وسيقود حكام العراق مباراة بين فريقي العربي القطري والرفاع البحريني التي تجري على ملعب الثمامة يوم الثلاثاء الموافق (18/2/2025) في العاصمةِ القطرية الدوحة.

وتألف الطاقمُ العراقيّ من يوسف سعيد حكمًا للساحة، وأمير داوود حكمًا مساعدًا أولاً، وأكرم علي حكماً مساعداً ثانياً، وعلي حسين حكماً رابعاً، وأحمد كاظم حكماً لـ(VAR) وحسين فلاح مساعداً له.