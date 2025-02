بالأسماء.. تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

2025-02-08 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام. وأوردت الرئاسة في بيان، أن "الرئيس جوزاف عون، وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا". وفيما يلي أسماء وزراء حكومة […]

