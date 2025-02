2025-02-08 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى شهدت الأسواق الإيرانية انهيارًا قياسيًّا للعملة المحلية هو الأكبر منذ 46 عاماً، حيث قفز سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 آلاف تومان ليصل إلى 89 ألفاً. ويأتي هذا التراجع في ظل إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ، يوم الثلاثاء الماضي، سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على […]

