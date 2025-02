2025-02-08 20:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات لقيادة جولة تمويلية لجمع ما يصل إلى 40 مليار دولار لشركة تطوير الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 300 مليار دولار متضمنة التمويلات الجديدة، فيما قد تصبح جولة تمويل منفردة قياسية لشركة خاصة....

