2025-02-08 20:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم السبت، مدير عام المديرية العامة للمجاري بوزارة البلديات، المهندس عماد توفيق، والوفد المرافق له، بحضور المعاون الفني والمعاون الخدمي ومدير مجاري ذي قار. وأكد الإبراهيمي خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاريع الحيوية في المحافظة، حيث تم التركيز على إدراج مشروعي...

The post بالصور: محافظ ذي قار يبحث مع مدير عام المجاري مشاريع البنية التحتية وأولوية التنفيذ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.