صندوق إعمار ذي قار يعلن انجاز 272 مشروعا لتحسين الخدمات والبنى التحتية (فيديو)

2025-02-08 20:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن إنجاز وتدشين 272 مشروعًا ضمن خطط مشاريع الصندوق، شملت 13 قطاعًا خدميًا بأحدث المواصفات. وأكد الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذه المشاريع أسهمت في تحسين الواقع الخدمي والنهوض بالبنى التحتية في المحافظة،...

