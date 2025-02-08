حراك عراقي يدعو لمنع استخدام اللغة الإنجليزية في لوحات الأسواق

2025-02-08 20:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا حراك ديالى، اليوم السبت (8 شباط 2025)، إلى فتح تحقيق في ظاهرة تشهدها الأسواق، تتمثل في استخدام اللغة الإنجليزية بشكل واسع على لوحات الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، مما يضيق الخناق على اللغة العربية.

وقال رئيس حراك ديالى، عمار شنبه التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللوحات التعريفية لشركات المؤسسات والمهن الحرة في الأسواق والمجمعات والمدن والقصبات شهدت تغيرًا لافتًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتمد 80% منها على اللغة الإنجليزية بعيدًا عن اللغة الأم".

وأشار التميمي إلى أن "ما يحدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، سواء كان ذلك في إطار ممنهج أو بسبب ضعف الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لحث الشركات والمؤسسات على اعتماد اللغة العربية".

وأضاف أنه "من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكيد على ضرورة كتابة أسماء الشركات والمؤسسات والمهن في المحلات والمجمعات باللغة العربية، حيث إن هذا السياق القانوني معتمد في كل دول العالم للحفاظ على اللغة الأم".

وأكد التميمي أن "الانجراف وراء المسميات الأجنبية أصبح له مدًى واسعًا جدًا، مما يستدعي وقفة من قبل الجهات ذات العلاقة للتأكيد على أهمية الحفاظ على اللغة الأم".