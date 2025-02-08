الوعد بالاستقرار.. حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم.. اتفاق على القوائم المرسلة

2025-02-08 20:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان قد تم حلها بشكل نهائي.

أحمد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، قال إن "المشكلة التي كانت تؤرق الموظفين قد وجدت طريقها إلى الحل، حيث ستعتمد الحكومة على القوائم التي تم إرسالها من حكومة الإقليم لشهر كانون الثاني، وستكون هذه القوائم مرجعية طوال العام الجاري".

وأشار إلى أن "الالتزام الكامل من قبل حكومة الإقليم بتلك القوائم، بدون أي تغيير أو تعديل، هو الشرط الأساسي لضمان إطلاق الرواتب في الوقت المحدد".

وأضاف: "بهذا الترتيب، سيتم صرف الرواتب في مواعيد ثابتة كل شهر، دون أي تأخير أو نقص في المبالغ المقررة".

وبحسب تصريحات النائب، فإن الاتفاق "يهدف إلى توفير الاستقرار المالي للموظفين وضمان سير الأمور بشكل منتظم طوال العام 2025".

الحلول التي تم التوصل إليها، بما في ذلك الاعتماد على القوائم التي أرسلتها حكومة الإقليم لشهر كانون الثاني 2025، تأتي في إطار مساعي الحكومة المحلية لضمان استقرار الوضع المالي وضمان دفع الرواتب في وقتها المحدد، وهي خطوة قد تسهم في تخفيف حدة القلق العام في صفوف الموظفين.

لطالما كانت مشكلة الرواتب في كردستان موضوعًا معقدًا، حيث يعاني موظفو الإقليم من تأخير مستمر في صرف مستحقاتهم المالية بسبب قلة الموارد المالية، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإقليم، وكذلك التوترات السياسية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.