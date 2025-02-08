الموانئ: تصدير 3474 حاوية خاصة بالمنتوج الوطني الشهر الماضي

2025-02-08 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، تصدير (3474) حاوية بوزن إجمالي بلغ (79,992) طنًا الخاصة بالمنتوج الوطني، عبر الموانئ لشهر كانون الثاني 2025.وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بتنظيم عمليات التحميل والتفريغ، لتسريع حركة البضائع، بلغت إحصائية التصدير الخاصة بالمنتوج الوطني عبر الموانئ لشهر كانون الثاني 2025، (3474) حاوية، بوزن إجمالي بلغ (79,992) طنًا".وأضاف، أن "المواد التي تم تصديرها عبر الحاويات شملت مجموعة متنوعة من المنتجات الوطنية، بينها التمور، مخلفات الكارتون (ورق)، مخلفات الألمنيوم، مشتقات النفط، فول الصويا والزيوت النباتية".وأشار إلى، أن "هذه الحصيلة تعكس تنوعًا كبيرًا في الصادرات الوطنية وتعزز دور الموانئ العراقية كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني"، مشددا على، "أهمية الحفاظ على هذا الاتجاه لتعزيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية".