نفط الشمال تعيد الحياة إلى عشرات الآبار النفطية المتوقفة عن الإنتاج

2025-02-08 22:25:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم السبت، بإعادة تنشيط عشراتالآبار في مجموعة حقول نفطية وفق خطة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدير العام لشركة نفط الشمال،عامر خليل أحمد، عقد اجتماعاً مع الطواقم الفنية والهندسية في محطات (سارلو) و(سربشاخ)،التي تُعد جزءاً من حقل كركوك النفطي، واطلع على سير العمليات ‏الإنتاجية في آبار الحقل،وخطة الشركة لزيادة معدلات الإنتاج، حيث تم تطوير هاتين المحطتين من قبل الكوادر النفطيةالعراقية".

وأضاف، أن "ملاكات شركة نفط الشمال الهندسية والفنية قامت بحملة تنشيطالآبار المتوقفة وزيادة الإنتاج التي أثمرت عن إعادة تنشيط (17) بئراً في حقل باي حسنو(7) آبار في حقل كركوك وبئراً (واحدة) في حقل جمبور، وهذه الآبار كانت متوقفة منذمدة طويلة، إضافة إلى أعمال تنشيط بئر كركوك (361) بواسطة تدوير النيتروجين وإعادتهاللإنتاج، وتم تثقيب بئر كركوك (344) في منطقة سربشاخ، وتقييم عدد آخر من الآبار فيالمنطقة".

وتابع، أن "خطة الشركة هي العمل خلال الأسبوع الحالي على آبار كركوك(234،329،328،327،341) في منطقتي سارلو وسربشاخ، وآبار باي حسن (49،161،164،184) فيمنطقتي كثكة وداود كركة ضمن حقل باي حسن النفطي، وبئر كركوك (257) في منطقة شوراو".

وأكد، أن "الإنتاج الحالي للشركة يبلغ بحدود 330 ألف برميل في اليوميخصص غالبيته لخرض المصافي وتكريرها وتصدير ما معدله 10 آلاف برميل في اليوم إلى الأردن".